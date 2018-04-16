شاهد.. مقاتل يوجه ضربة "خلفية مزدوجة" لخصمه

حقق الأمريكي داستين بوريه انتصارا مثيرا على مواطنه جاستين غايثجي بالضربة الفنية القاضية في نزال للفنون القتالية المختلطة جمعهما، ضمن دورة " UFC on Fox 29".

بدأ داستين بوريه النزال بشكل جيد وسيطر على مجريات الجولة الأول، لكنه كان على حافة الهاوية في نهاية الجولة الثانية، فقد وجه جاستين غايثجي له عدة ضربات قوية وفي الثواني الأخير من الجولة وجه ضربة "خلفية مزدوجة" لخصمه بطريقة مثيرة.

وعاد داستين بوريه، بعد ذلك واستلم زمام المبادرة، وبعد سلسلة من الضربات المبرحة، في نهاية الجولة الرابعة، اضطر الحكم إلى إيقاف النزال، معلنا فوز بوريه بالضربة الفنية القاضية، في النزال الذي جمعهما، أمس الأحد، في مدينة غلينديل بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وحقق داستين بوريه (29 عاما) انتصاره الثالث والعشرين، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية، مقابل خمس هزائم، ومواجهة من دون نتيجة.

بينما مني جاستين غايثجي (29 عاما) بالهزيمة الثانية، مقابل 18 انتصارا حتى الآن، في مسيرته الاحترافية.

المصدر: "sport-express.ru"

نايف الكوردي