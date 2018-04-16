شاهد.. حارس مرمى يقلد العملاق بوفون بعد طرده

تقمص حارس مرمى فريق مونفالكوني لكرة القدم، الذي يلعب في دوري الدرجة الثامنة الإيطالي، ولو لوهلة، شخصية مواطنه الحارس العملاق جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس.

وتلقى الحارس "المغمور" البطاقة الحمراء بسبب عرقلته لأحد لاعبي الخصم في منطقة الجزاء، ليصرح بعد ذلك: "إن الحكم يملك بدلا من القلب صندوقا من البيرا".

Michele Contento,portiere del Monfalcone, viene espulso al terzo minuto di gioco e nelle interviste del post gara imita #Buffon



"..al posto del cuore ha una cassa di birra" 😂 [video di 'A tutto campo'] pic.twitter.com/FCKZUn96BJ — Francesco Littera (@fralittera) April 16, 2018

وربما تذكر الحارس تصريح مواطنه الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، الذي قارن صمامات قلب الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر بسلة القمامة، وذلك بعد طرده في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع، في مباراة فريقه يوفنتوس ضد مضيفه ريال مدريد (3-1)، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ".

المصدر: "eurosport.ru"

نايف الكوردي