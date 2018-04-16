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السد القطري يكتوي بـ "نيران صديقة".. (فيديو)

الرياضة

السد القطري يكتوي بـ
AFP ATTA KENARE
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خسر السد القطري أمام مضيفه فريق بیرسبولیس الإيراني (0-1)، في اللقاء الذي جمعهما، الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 6 والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاء هدف الفريق الإيراني مبكرا، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية، بـ "نيران صديقة"، وبقدم اللاعب لإيراني مرتضي بورعلي كنجي، مدافع السد القطري، سجله خطأ في مرمى فريقه.

وحسم بیرسبولیس صدارة المجموعة الثالثة لصالحه، برصيد 13 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على السد، وكان الفريقان قد ضمنا تأهلهما إلى دور الستة عشر للبطولة، في الجولة الماضية.

بينما احتل فريق ناساف كارشي الأوزبكستاني، الذي فاز بدوره على مضيفه الوصل الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد، المركز الثالث، برصيد 10 نقاط، وودع البطولة برفقة الوصل، صاحب المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

المصدر: "twitter/theafccl"

نايف الكوردي

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