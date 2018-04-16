السد القطري يكتوي بـ "نيران صديقة".. (فيديو)
خسر السد القطري أمام مضيفه فريق بیرسبولیس الإيراني (0-1)، في اللقاء الذي جمعهما، الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 6 والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وجاء هدف الفريق الإيراني مبكرا، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية، بـ "نيران صديقة"، وبقدم اللاعب لإيراني مرتضي بورعلي كنجي، مدافع السد القطري، سجله خطأ في مرمى فريقه.
فيديو : هدف التقدم #بيرسبوليس الإيراني 1-0 #السد في الدقيقة 3 #دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/qr2QERfxWM— قناة الكأس (@alkasschannel) April 16, 2018
وحسم بیرسبولیس صدارة المجموعة الثالثة لصالحه، برصيد 13 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على السد، وكان الفريقان قد ضمنا تأهلهما إلى دور الستة عشر للبطولة، في الجولة الماضية.
Starting lineups for Persepolis FC (IRN) vs Al Sadd SC (QAT)!— AFC Champions League (@TheAFCCL) April 16, 2018
Scenario 1: The Qataris win making an incredible 5 wins in 6 games.
Scenario 2: The Iranians grab all 3 points to go top of the group.
Scenario 3: A draw to leave things at it is
Which will it be?!#ACL2018#PERvSADpic.twitter.com/0X6ai2JNLT
بينما احتل فريق ناساف كارشي الأوزبكستاني، الذي فاز بدوره على مضيفه الوصل الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد، المركز الثالث، برصيد 10 نقاط، وودع البطولة برفقة الوصل، صاحب المركز الرابع الأخير من دون نقاط.
.@fcnasaf handed @AlWaslSC their sixth straight defeat in the #ACL2018 as both sides bowed out of the competition.— AFC Champions League (@TheAFCCL) April 16, 2018
Match Report: https://t.co/URZp38iAqvhttps://t.co/4LDGBpuwDx
المصدر: "twitter/theafccl"
نايف الكوردي