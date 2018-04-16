السد القطري يكتوي بـ "نيران صديقة".. (فيديو)

خسر السد القطري أمام مضيفه فريق بیرسبولیس الإيراني (0-1)، في اللقاء الذي جمعهما، الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 6 والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاء هدف الفريق الإيراني مبكرا، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية، بـ "نيران صديقة"، وبقدم اللاعب لإيراني مرتضي بورعلي كنجي، مدافع السد القطري، سجله خطأ في مرمى فريقه.

وحسم بیرسبولیس صدارة المجموعة الثالثة لصالحه، برصيد 13 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على السد، وكان الفريقان قد ضمنا تأهلهما إلى دور الستة عشر للبطولة، في الجولة الماضية.

Starting lineups for Persepolis FC (IRN) vs Al Sadd SC (QAT)!



Scenario 1: The Qataris win making an incredible 5 wins in 6 games.

Scenario 2: The Iranians grab all 3 points to go top of the group.

Scenario 3: A draw to leave things at it is



Which will it be?!#ACL2018#PERvSADpic.twitter.com/0X6ai2JNLT — AFC Champions League (@TheAFCCL) April 16, 2018

بينما احتل فريق ناساف كارشي الأوزبكستاني، الذي فاز بدوره على مضيفه الوصل الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد، المركز الثالث، برصيد 10 نقاط، وودع البطولة برفقة الوصل، صاحب المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

.@fcnasaf handed @AlWaslSC their sixth straight defeat in the #ACL2018 as both sides bowed out of the competition.



Match Report: https://t.co/URZp38iAqvhttps://t.co/4LDGBpuwDx — AFC Champions League (@TheAFCCL) April 16, 2018

المصدر: "twitter/theafccl"

نايف الكوردي