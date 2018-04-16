فيديو.. هدف رائع بقدم الأعسر الأرجنتيني

ساهم النجم الأرجنتيني آنخل دي ماريا في قيادة فريقه باريس سان جيرمان إلى فوز ساحق على ضيفه موناكو (7-1)، والتتويج مبكرا، بلقب بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل آنخل دي ماريا هدفا جميلا، في الدقيقة الـ 20، عندما تلقى تمريرة بينية رائعة من زميله المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، انفرد على إثرها بحارس موناكو ولعب الكرة "لوب" من فوقه إلى داخل الشباك.

وعاد الأعسر الأرجنتيني، في الدقيقة 57، ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والخامس للأمراء.

واكتسح باريس سان جيرمان ضيفه موناكو (7-1)، وجرده من اللقب، بعد أن رفع رصيده إلى 87 نقطة، وأصبح بعيدا عن متناول موناكو بالذات، صاحب مركز الوصافة، وذلك قبل خمس جولات من انتهاء الدوري.

المصدر: RT

نايف الكوردي