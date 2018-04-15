نيوكاسل يسقط أرسنال في "البريميرليغ"

بقي أرسنال بلا نقاط خارج ملعبه منذ مطلع العام الحالي بعد سقوطه أمام مضيفه نيوكاسل 1-2، اليوم الأحد، في المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم آرسنال بواسطة ألكسندر لاكازيتي في (د.14)، لكن نيوكاسل فاجأ ضيفه بتسجيله هدفين عبر أيوزي بيريز في (د.29) ومات ريتشي في (د.68).

ولم يذق أرسنال طعم الفوز خارج "ستاد الإمارات" منذ بداية 2018 إذ خسر جميع مبارياته أمام بورنموث (1-2) وسوانسي سيتي (1-3) وجاره توتنهام (0-1) وبرايتون (1-2) ونيوكاسل، فيما تأجلت مباراته مع ليستر من المرحلة 31.

وهي الهزيمة الـ11 لأرسنال هذا الموسم، فعادل أكبر عدد هزائم له في الدوري خلال موسم واحد بقيادة مدربه الفرنسي أرسين فينغر (موسم 2005-2006).

كما أنها المرة الأولى التي يخسر فيها 5 مباريات متتالية في الدوري خارج ملعبه منذ عام 1984.

ويحتل أرسنال المركز السادس برصيد 54 نقطة، في حين رفع نيوكاسل رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر.

ودخل مرمى أرسنال 45 هدفا هذا الموسم في الدوري الممتاز في 33 مباراة أي أكثر بهدف من موسم 2016-2017 بأكمله.

المصدر: وكالات