تسيسكا موسكو يرفض اتهامات بالعنصرية

نفى نادي تسيسكا موسكو الروسي، اليوم السبت، توجيه جماهيره هتافات عنصرية، للاعبي آرسنال من ذوي البشرة السوداء، خلال مباراة دور الثمانية من الدوري الأوروبي، الخميس الماضي.

وقال تسيسكا، في بيان، إنه شعر "بالغضب"، بسبب هذه "الافتراءات".

وأضاف: "المباراة التي سنتذكرها باعتبارها رائعة، على الصعيد الكروي، جرت في أجواء جميلة"، واصفا التقرير بأنه "استفزاز رخيص".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد قال أمس الجمعة، إنه لم يتلق أي تقرير، حول وجود تصرفات عنصرية.

المصدر: وكالات

فادي سيمير