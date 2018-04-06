مفاجأة .. إلغاء نزال المقاتلين الروسي حبيب والأمريكي هولوي

ألغي النزال المرتقب بين المقاتل الروسي حبيب نورماغوميدوف والأمريكي ماكس هولوي، وذلك قبل أقل من يومين على مواجهتهما، على لقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة، ضمن دورة (223 UFC).

ومنعت اللجنة الطبية بطل العالم لوزن الريشة، ماكس هولوي، من خوض النزال لتدهور حالته الصحية بسبب فقدان الكثير من وزنه، من 77 كيلوغراما إلى 70 خلال أسبوع واحد فقط.

ووافق ماكس هولوي على مواجهة حبيب نورماغوميدوف، بعد إلغاء نزال الأخير ضد المقاتل الأمريكي الآخر توني فيرغيسون، على لقب بطل العالم للوزن الخفيف، بحسب منظمة الفنون القتالية المختلطة (UFC)، بسبب إصابة في ركبة فيرغيسون.

ولم يتجرع حبيب نورماغوميدوف (29 عاما) مرارة الهزيمة، في 25 نزالا خاضها، حتى الآن.

أما ماكس هولوي (26 عاما)، فقد خاض 22 نزالا في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، فاز في 19 منها، وخسر في ثلاثة.

المصدر: "sport-express"

نايف الكوردي