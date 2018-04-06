موغوروزا تواصل مشوارها في مونتيري.. (فيديو)
Reuters USA Today Sports
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حجزت النجمة الإسبانية غاربين موغوروزا مقعدا لها في الدور ربع النهائي لدورة مونتيري المكسيكية للتنس، على حساب الأمريكية أليسون ريسكي.
وتغلبت غاربين موغوروزا على أليسون ريسكي، بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-2) و(6-3)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.
.@GarbiMuguruza moves into the @Abierto_GNP quarterfinals!— WTA (@WTA) April 6, 2018
Downs Riske, 6-2, 6-3! pic.twitter.com/9cexvUd4w4
وضربت النجمة الإسبانية، بذلك موعدا في الدور ربع النهائي مع اللاعبة الكرواتية آيلا تومليانوفيتش، التي تغلبت بدورها على الروسية آنا بلينكوفا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(5-7) و(6-2).
المصدر: "twitter/WTA"
نايف الكوردي
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