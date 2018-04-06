موغوروزا تواصل مشوارها في مونتيري.. (فيديو)

حجزت النجمة الإسبانية غاربين موغوروزا مقعدا لها في الدور ربع النهائي لدورة مونتيري المكسيكية للتنس، على حساب الأمريكية أليسون ريسكي.

وتغلبت غاربين موغوروزا على أليسون ريسكي، بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-2) و(6-3)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.

وضربت النجمة الإسبانية، بذلك موعدا في الدور ربع النهائي مع اللاعبة الكرواتية آيلا تومليانوفيتش، التي تغلبت بدورها على الروسية آنا بلينكوفا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(5-7) و(6-2).

المصدر: "twitter/WTA"

نايف الكوردي