منتخب عربي يشارك في "كوبا أمريكا 2019"

ينتظر أن يشارك في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم المزمع إقامتها في البرازيل العام المقبل 16 منتخبا من بينهم المنتخب العربي القطري.

وأفاد موقع "GloboEsporte.com" بأن البطولة ستشهد مشاركة المنتخبات العشرة التي تنتمي إلى اتحاد قارة أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى 6 منتخبات ستتم دعوتها للبطولة، وهي قطر التي تستضيف مونديال 2022، والصين، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، ومنتخب آخر ستحدد هويته في وقت لاحق.

يذكر أن اتحاد قارة أمريكا الجنوبية لكرة القدم نظم بطولة "كوبا أمريكا" التي تقام مرة واحدة كل 4 سنوات، بشكل استثنائي في 2016، بمناسبة مرور 100 سنة على إقامة أقدم مسابقة كرة قدم دولية في العالم.

وتعتبر تشيلي هي حاملة لقب النسختين الأخيرتين من البطولة (2015 و2016).

المصدر:eurosport.ru

عمر بيكضاض