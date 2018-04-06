ميلان يمدد عقد مدربه غاتوزو

أعلن نادي ميلان الإيطالي تمديد عقد مدربه غينارو غاتوزو لمدة ثلاثة مواسم إضافية، بعدما نجح هذا المدرب، اللاعب الوسط السابق، في إحداث انتفاضة في أداء ميلان، بطل أوروبا سبع مرات.

وذكر نادي ميلان في بيان "قررت الإدارة تمديد عقد غاتوزو مكافأة لعمله الجاد بأفضل طريقة ممكنة قبل نهاية الموسم".

من جهته قال غاتوزو "نتمنى استمرار ما نقوم به.. أتمنى أن أعيد ميلان إلى الطريق الصحيح حيث اعتاد أن يكون".

ولم يسبق لغاتوزو تدريب أي فريق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، قبل أن يتسلم مسؤولية تدريب الميلان في نوفمبر الماضي، خلفا لفينشنزو مونتيلا، الذي أقيل من منصبه بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وتولى اللاعب الدولي الإيطالي السابق المسؤولية في البداية حتى نهاية الموسم الحالي، قبل أن يعلن ميلان الإبقاء عليه حتى نهاية موسم 2020-2021.

وبدأ ميلان مشواره مع غاتوزو بشكل سيء وفاز مرة واحدة في أول خمس مباريات في الدوري المحلي، لكنه تطور كثيرا منذ بداية العام الحالي، وفاز في 8 مباريات من أصل 11 ليتقدم إلى المركز السادس في سلم ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: رويترز

عمر بيكضاض