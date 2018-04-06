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الروسية فيسنينا تودع بطولة شارلستون

الرياضة

الروسية فيسنينا تودع بطولة شارلستون
Sputnik Alexey Filippov
الروسية فيسنينا تودع بطولة شارلستون
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خرجت الروسية يلينا فيسنينا من الدور الثالث لبطولة شارلستون الأمريكية للتنس، إثر خسارتها اليوم أمام التشيكية كريستينا بليسكوفا بمجموعتين لواحدة.

وخسرت اللاعبة الروسية المصنفة الـ16، المباراة التي استغرقت ساعة و41 دقيقة، بواقع (3-6، 6-1 و2-6).

وتلعب بليسكوفا في الدور ربع النهائي مع المرشحة الثامنة للقب، اللاتفية أناستاسيا سيفاتسوفا، التي تأهلت على حساب الأسترالية آشليه بارتي، بفوزها عليها بمجموعتين نظيفتين، تفاصيلهما (6-3 و6-4).

المصدر: rsport.ria.ru

عمر بيكضاض

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