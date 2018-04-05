تشلسي يقطع الطريق على ريال مدريد

يعتزم فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، رفع راتب نجمه البلجيكي إيدين هازارد، في محاولة منه لإقناعه بالبقاء في أسوار "ستامفورد بريدج"، وقطع الطريق على ريال مدريد الساعي للتعاقد معه.

ويستعد الفريق اللندني لرفع راتب إيدين هازارد الأسبوعي من 240 ألف يورو إلى 350 ألف يورو، وبالتالي سيصل راتبه السنوي إلى 16 مليون و800 ألف يورو.

وسيطلب تشيلسي 100 مليون يورو للتخلي عن النجم البلجيكي، في حال فشلت مساعي إدارة البلوز في الإبقاء على لاعبه، الذي ينتهي عقده في 2020.

وشارك إيدين هازارد (27 عاما) في 23 مباراة مع البلوز، وسجل خلالها 11 هدفا، إضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي