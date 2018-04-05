أتلتيكو مدريد يواجه سبورتينغ لشبونة .. التشكيلة الأساسية

يستضيف أتلتيكو مدريد، اليوم الخميس، في الساعة (22:05) بتوقيت موسكو، فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وذلك في إطار مباريات ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسيبدأ الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بالتشكيلة الأساسية التالية "للروخي بلانكوس"، ضد ضيفه البرتغالي:

13- السلوفاكي يان أوبلاك

20- خوان فران

2- الأوروغوياني دييغو غودين

15- المونتينيغري ستيفان سافيتش

14- غابي

6- كوكي

8- ساول نيغويز

18- دييغو كوستا

7- الفرنسي أنطوان غريزمان

11- الأرجنتيني أنخل كوريا.

بينما اختار البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق سبورتينغ لشبونة، التشكيلة الأساسية التالية ضد مضيفه أتلتيكو مدريد.

المصدر: "facebook/AtleticodeMadrid/SportingClubePortugal"

نايف الكوردي