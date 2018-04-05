مونديال روسيا 2018 .. 70 يوما على الانطلاق

تفصلنا 70 يوما عن موعد انطلاق المباراة الافتتاحية للنسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تجمع بين منتخب البلد المنظم روسيا وضيفه السعودي، في 14 يونيو المقبل.

ويتطابق رقم 70 عدد الأيام المتبقية على انطلاق مونديال روسيا، مع رقم عدد المباريات التي انتهت بالتعادل السلبي في نهائيات بطولات كأس العالم، حتى الآن، ويملك منتخب إنجلترا "الأسود الثلاثة" حصة الأسد منها، فقد كان طرفا في 11 مباراة من هذه السلسلة.

وساد التعادل السلبي مباراة نهائية واحدة، حتى الآن، وكان ذلك في نهائي مونديال أمريكا 1994، عندما ظلت شباك البرازيل وإيطاليا نظيفة طيلة الوقتين الأصلي والإضافي، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح لحسم مصير اللقب، وأهدر الثنائي الإيطالي فرانكو باريزي والنجم روبرتو باجو ركلتي الترجيح الأولى والأخيرة، حيث اعتلت تسديدتيهما عارضة مرمى الحارس البرازيلي تافاريل، كما الإيطالي أخفق دانيلي ماسارو في ترجمة الرابعة إلى هدف أيضا، ليحتفل السيليساو البرازيلي بلقبه العالمي الرابع.

70 يوم إلى🚀 الإنطلاق! 🇷🇺🏆

70 مباراة انتهت دون تسجيل أي أهداف في تاريخ النهائيات، منتخب إنجلترا كان الأكثر تعادلاً منها برصيد 11 مباراة.. والنهائي الوحيد الذي تم الإحتكام فيه لركلات الترجيح كان 1994 🇧🇷🇮🇹

معلومة اليوم 📽️⬅️ https://t.co/HVgY7GdFDJ pic.twitter.com/oNaaSLp9zf — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) April 5, 2018

وتوج منتخب البرازيل بلقبه العالمي الثالث، في مونديال المكسيك 1970، وعلى حساب نظيره الإيطالي أيضا، بفوزه عليه بأربعة أهداف مقابل هف واحد، في المباراة النهائية.

المصدر: "fifa"

نايف الكوردي