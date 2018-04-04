وفاة قائد منتخب "الأسود الثلاثة" السابق

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، وفاة قائد منتخب إنجلترا السابق، راي ويلكينز، عن عمر ناهز 61 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية.

وعانى راي ويلكينز من مشاكل في القلب السبت الماضي، وأدخل إلى مستشفى سانت جورج، في لندن، حيث وضعه الأطباء في غيبوبة صناعية.

وقالت الرابطة في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة راي ويلكينز لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق عن عمر ناهز 61 عاما. نتقدم بأحر التعازي لكل أعضاء الرابطة وأفراد أسرته وجميع أصدقائه".

وشارك ويلكينز في 84 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، في الفترة بين (1976 و1986).

كما دافع عن ألوان أندية مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وكوينز بارك رينجرز، كما خاض تجربة لفترات قصيرة في الخارج مع ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتولى راي ويلكينز، خلال مسيرته التدريبية التي امتدت على مدار 20 عاما، تدريب كوينز بارك رينجرز، فولهام، والمنتخب الأردني كما عمل مساعدا في تشيلسي فترتين منفصلتين.

المصدر: "رويترز"

نايف الكوردي