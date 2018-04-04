دجوكوفيتش ينفصل عن مدربه ستيبانيك

بعد أيام من فسخ تعاقده مع مديره الفني الأمريكي أندريه أغاسي، انفصل لاعب التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، عن مدربه التشيكي راديك ستيبانيك.

وقال دجوكوفيتش في بيان نشره على موقعه في الإنترنت: "بعد انتهاء بطولة ميامي اتفقت مع مدربي راديك ستيبانيك على إنهاء الارتباط بيننا.. العلاقة الشخصية بيننا ستبقى مميزة كما كانت دائما. استمتعت كثيرا بالعمل مع ستيبانيك والاستفادة من خبراته".

وكان دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا سابقا قد أنهى ارتباطه مع الأمريكي أغاسي مطلع الأسبوع الحالي عقب إخفاقه في استعادة تألقه بعد إصابة في المرفق عانى منها طويلا.

ويعاني دجوكوفيتش من تراجع حاد في مستواه منذ تتويجه بأولى ألقابه في بطولة فرنسا المفتوحة 2016 ليكمل فوزه بكافة البطولات الأربع الكبرى. وخرج اللاعب البالغ من العمر 30 عاما من دور الستة عشر لبطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، قبل أن يخضع لجراحة في مرفقه لكنه أخفق أيضا في تحقيق أي تقدم ملموس منذ عودته للملاعب.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض