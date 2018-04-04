سبارتاك موسكو يبلغ نصف نهائي كأس روسيا

تأهل سبارتاك موسكو إلى الدور قبل النهائي من مسابقة كأس روسيا لكرة القدم، على حساب مضيفه كريليا سوفيتوف، بفوزه عليه (3-1)، اليوم الأربعاء، على ملعب "ميتالورغ"، في مدينة سمارا.

وحملت ثلاثية فريق العاصمة موسكو توقيع كل من ثلاثي الهجوم، زي لويش لاعب منتخب الرأس الأخضر (كاب فيرد)، والهولندي كوينسي بروميس، والبرازيلي لويس أدريانو، في الدقائق (20، 71، 77) على الترتيب. بينما سجل المهاجم ألكسندر سوبوليف، هدف أصحاب الأرض اليتيم، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وضرب سبارتاك موسكو، بذلك موعدا في الدور قبل النهائي، مع فريق توسنو، الذي تغلب بدوره على فريق لوتش إنيرغيا، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الروسي، بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: "sportbox"

نايف الكوردي