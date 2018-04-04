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شاهد.. ردة فعل زيدان بعد هدف رونالدو المذهل

الرياضة

شاهد.. ردة فعل زيدان بعد هدف رونالدو المذهل
Reuters Max Rossi
شاهد.. ردة فعل زيدان بعد هدف رونالدو المذهل
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لم يبهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المشجعين فحسب بهدفه العالمي في شباك يوفنتوس أمس، بل أثار أيضا دهشة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

والتقطت عدسات الكاميرا صورا لزيدان وهو يضع يده فوق رأسه متعجبا من الطريقة التي سجل بها رونالدو في شباك اليوفي.

وانتهت المواجهة التي تدخل في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز الريال بثلاثية نظيفة.

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ضربة رونالدو لم تكن مقصية! ضربة رونالدو لم تكن مقصية!

المصدر: يوتيوب

عمر بيكضاض

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