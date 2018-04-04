شاهد.. ردة فعل زيدان بعد هدف رونالدو المذهل
Reuters Max Rossi
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لم يبهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المشجعين فحسب بهدفه العالمي في شباك يوفنتوس أمس، بل أثار أيضا دهشة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.
والتقطت عدسات الكاميرا صورا لزيدان وهو يضع يده فوق رأسه متعجبا من الطريقة التي سجل بها رونالدو في شباك اليوفي.
وانتهت المواجهة التي تدخل في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز الريال بثلاثية نظيفة.
المصدر: يوتيوب
عمر بيكضاض
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