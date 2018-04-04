بعد المقصية.. زيدان يتحدى رونالدو (فيديو)

قال مدرب نادي ريال مدريد زين الدين زيدان للصحفيين عقب نهاية مباراة فريقه أمام يوفنتوس أمس، إن هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002 أفضل من هدف كريستيانو رونالدو في شباك اليوفي.

ومازح زيدان الصحفيين قائلا "هدفي في شباك باير ليفركوزن عام 2002 كان أفضل طبعا".

وسجل النجم البرتغالي رونالدو هدفا رائعا في شباك يوفنتوس أمس، بضربة مقصية لم تترك أي حظ للحارس العملاق جانلويجي بوفون للتصدي له، لتعقد مقارنات بين هدف رونالدو والهدف الذي أحرزه زيدان في شباك باير ليفركوزن في نهائي دوري الأبطال عام 2002 من تسديدة يسارية، بعد تمريرة متقنة من البرازيلي روبرتو كارلوس.

ويبدو أن المقارنة بين الهدفين غير مجدية لأن كل لاعب أدخل سحره الخاص على هدفه.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الريال ومضيفه يوفنتوس انتهت بفوز النادي الملكي بثلاثية نظيفة.

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المصدر:.sport-express.ru

عمر بيكضاض