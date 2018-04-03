شاهد.. حارس يسجل هدفا بطريقة "كوميدية" بيده في مرماه

سجل حارس مرمى فريق ويلوالو أديغرات الإثيوبي لكرة القدم، هدفا "بغرابة" في مرماه، خلال مباراة ضد فريق فاسيل كيتيما، وذلك ضمن الدوري المحلي.

وأمسك الحارس الكرة خلال إحدى هجمات فريق فاسيل كيتيما، ثم حاول رميها بيده لأحد زملائه، لكنه وضعها في شباكه "بغرابة" شديدة، ومن ثم أخرجها من مرماه وكأن شيئا لم يكن، وسط غفلة من الجميع، ما عدا الحكم الذي لم يتردد في احتساب الهدف لصالح الخصم، وهو كان الوحيد في اللقاء.

المصدر: "sport.bigmir.net"

نايف الكوردي