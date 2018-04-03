انتهاء الفرصة ما قبل الأخيرة لشراء تذاكر مونديال روسيا 2018

اختتمت اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من بيع تذاكر مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وذلك قبل 72 يوما فقط من انطلاق العرس الكروي الكبير، في روسيا.

وقد خصص (394433) تذكرة لجماهير اللعبة في أرجاء العالم، والتي بيعت بشكل مباشر بدءا من تاريخ 13 مارس الماضي، بحسب قاعدة الأولوية للأسبق عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، FIFA.com/tickets.

وخصص معظم تذاكر هذه البطولة للجماهير الروسية (216134)، بينما كانت الدول العشر التالية صاحبة أكبر عدد طلبات على التذاكر وهي: الولايات المتحدة الأمريكية (16462 تذكرة)، الأرجنتين (16462)، كولومبيا (14755)، المكسيك (14372)، البرازيل (9962)، بيرو (9766)، الصين (6598)، ألمانيا (5974)، أستراليا (5905)، والهند (4509).

يذكر أنه تم تخصيص (1,698,049) تذكرة للجماهير من أرجاء العالم منذ انطلاق مراحل بيع التذاكر في سبتمبر 2017، وقد بلغت نسبة الإقبال من دول العالم على التذاكر إجمالي 53%.

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وستحصل جماهير الساحرة المستديرة على فرصة أخيرة لشراء التذاكر عبر مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة، والتي ستنطلق في 18 أبريل الجاري، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت موسكو/ و11 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets، وستستمر إلى 15 يوليو 2018، وهو موعد إقامة المباراة النهائية لمونديال 2018.

وبدءا من ذلك التاريخ، وحتى نهاية منافسات كأس العالم في روسيا، ستكون الفرصة الأخيرة متاحة أمام عشاق اللعبة الأكثر شعبية في العالم لشراء التذاكر عبر الإنترنت بحسب قاعدة الأولوية للأسبق.

ويمكن شراء التذاكر باستخدام بطاقات الدفع من نوع Visa أو Visa Checkout، علماً أن Visa هي شريك (FIFA) الرسمي لخدمات الدفع.

وخلال الأسابيع التي تسبق البطولة، سيتم تسليم التذاكر التي اشتريت خلال مرحلتي البيع 1 و2 للمشجعين دون رسوم إضافية، إذ من المقرر أن يبدأ التسليم خلال شهري أبريل ومايو 2018.

بطاقة مشجع:

بناء على طلب السلطات الروسية، يتعين على الجماهير الراغبة في حضور مباريات كأس العالم روسيا 2018، التقدم بطلب للحصول على بطاقة مشجع، وهي بطاقة الهوية الرسمية التي ستصدر للمشجعين، تُنصح الجماهير بالتقدم بطلب للحصول على هذه الوثيقة المجانية في أقرب وقت ممكن بعد تلقي رسالة تأكيد تخصيص التذاكر.

ويشترط لدخول ملاعب كأس العالم 2018، أن يكون لدى الجماهير بطاقة مشجع وتذكرة سارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن بطاقة المشجع تمنح الجماهير مزايا وخدمات إضافية تقدمها البلد المضيف، مثل دخول الاتحاد الروسي بدون تأشيرة، واستخدام وسائل انتقال معينة مجانية بين المدن المضيفة، واستخدام مجاني لوسائل النقل العام داخل المدن في أيام المباريات.

المصدر: "twitter/fifaworldcup_ru"

نايف الكوردي