هدف "صاروخي" عابر للقارات في الدوري التركي

شهد اللقاء الذي جمع غالطة سراي بضيفه طرابزون سبور أمس، في المرحلة الـ27 من الدوري التركي لكرة القدم، تسجيل لاعب الفريق الضيف السلوفاكي جوراي كوشكا واحدا من أجمل أهداف الأسبوع.

وحين كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة باغت كوشكا حارس نادي غالطة سراي بتسديده قوية من منتصف الملعب أحرز من خلالها هدفا رائعا.

وكان هذا الهدف الوحيد لطرابزون سبور في المباراة التي خسرها بنتيجة (1-2)

ورفع غالطة سراي رصيده بهذا الفوز إلى 57 نقطة في صدارة الدوري التركي الممتاز، بينما بقي طرابزون سبور في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

المصدر: eurosport.ru

عمر بيكضاض