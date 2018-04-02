22 نجما عربيا في قائمة أفضل 500 لاعب في العالم

ضمت قائمة أفضل 500 لاعب في العالم التي نشرتها مجلة "وورلد سوكر" أمس، 22 نجما عربيا، جاء اللاعبون المغاربة في الصدارة بـ11 نجما.

وذكرت المجلة أنها اعتمدت على عدد من المعايير لاختيار هذه القائمة بينها، أن يكون اللاعبون قد تألقوا في بداية موسم 2017-2018 مع فرقهم، وساهموا في بلوغ منتخباتهم الوطنية مونديال روسيا 2018.

وفيما يلي أسماء النجوم العرب الذين ضمتهم القائمة:

من المغرب: يونس بلهندة، مهدي بن عطية، سفيان بوفال، مبارك بوصوفة، كريم الأحمدي، أيوب الكعبي، أشرف حكيمي، أمين حارث، زكرياء لبيض، نصير مزراوي، وحكيم زياش.

من الجزائر: ياسين براهيمي، ورياض محرز.

من تونس: يوسف المساكني.

من مصر : محمد صلاح، عصام الحضري، أحمد فتحي، و"شيكابالا".

من السعودية: فهد المولد

من سوريا: عمر السومة، وعمر خربين.

من قطر: أكرم عفيف.

المصدر:worldsoccer.com

عمر بيكضاض