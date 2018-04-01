مونبلييه يتخطى كان.. وسانت إيتيان يسقط نانت في "الليغ1"

نجح مونبلييه في الفوز خارج قواعده على كان بنتيجة 3-1، اليوم الأحد، كما سقط نانت وسط أنصاره أمام سانت إيتيان 3-0، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتغلب مونبلييه على مضيفه كان بثلاثة أهداف لهدف سجلها جوفاني سيو في (د.21 و53) وإلياس صخيري في (د.23) ، بينما سجل لكان سانتيني في (د.87).

ورفع الفائز رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، فيما تجمد رصيد صاحب الأرض عند 35 نقطة في المرتبة الرابعة عشرة.

كما فاز نيس خارج قواعده على تروا 2-0، بينما عاد سانت إيتيان بنقاط اللقاء من أرض مضيفه نانت بعدما هزمه 3-0. وتعادل ستراسبورغ المضيف بهدفين لمثلهما مع ميتز، المتذيل، وفاز أميان على ليل 1-0.

المصدر: وكالات

فادي سيمير