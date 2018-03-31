ستيفينس تتوج بلقب بطولة ميامي على حساب أوستابنكو
twitter@WTA
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توجت الأمريكية سلون ستيفينس، المصنفة 12 عالميا، بلقب بطلة دورة ميامي الأمريكية للتنس، بفوزها السبت في النهائي على اللاتفية يلينا أوستابنكو المصنفة خامسة بينتيجة 7-6 (7-5) و6-1.
وضمنت ستيفينس (25 عاما) بإحرازها لقبها السادس في مسيرتها لكنه الأول في دورات البريمير الإلزامية والأول منذ تتويجها ببطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية الصيف الماضي، دخولها الاثنين نادي اللاعبات المحترفات العشر الأوليات للمرة الأولى في مسيرتها.
.@SloaneStephens claims the @MiamiOpen crown!— WTA (@WTA) March 31, 2018
Downs Ostapenko, 7-6(5), 6-1! #MiamiOpenpic.twitter.com/TiiOM2BhNC
When your first Premier Mandatory title is in your backyard!— WTA (@WTA) March 31, 2018
Congratulations to your new @MiamiOpen champion, @SloaneStephens! pic.twitter.com/ZBnjJzlcA0
المصدر: وكالات
فادي سيمير
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