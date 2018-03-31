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ستيفينس تتوج بلقب بطولة ميامي على حساب أوستابنكو

الرياضة

ستيفينس تتوج بلقب بطولة ميامي على حساب أوستابنكو
twitter@WTA
ستيفينس تتوج بلقب بطولة ميامي
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توجت الأمريكية سلون ستيفينس، المصنفة 12 عالميا، بلقب بطلة دورة ميامي الأمريكية للتنس، بفوزها السبت في النهائي على اللاتفية يلينا أوستابنكو المصنفة خامسة بينتيجة 7-6 (7-5) و6-1.

وضمنت ستيفينس (25 عاما) بإحرازها لقبها السادس في مسيرتها لكنه الأول في دورات البريمير الإلزامية والأول منذ تتويجها ببطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية الصيف الماضي، دخولها الاثنين نادي اللاعبات المحترفات العشر الأوليات للمرة الأولى في مسيرتها.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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