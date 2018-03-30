إيسنر يقصي دل بوترو ويتأهل لنهائي بطولة ميامي

بلغ الأمريكي جون إيسنر الدور النهائي من بطولة ميامي للتنس بعد فوزه في نصف النهائي، اليوم الجمعة، على منافسه الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو بمجموعتين دون رد.

وتمكن الأمريكي من إنهاء اللقاء لمصلحته بواقع 6-1 و7-6 (7-2).

ويعد هذا هو الانتصار الرابع الذي يحققه إيسنر على منافسه اللاتيني في المواجهة العاشرة التي تجمعهما، وهو الثاني على التوالي، بعد مواجهة العام الماضي في ربع نهائي بطولة باريس للأساتذة.

Isner clinches a 6-1 7-6(2) victory & his place in the #MiamiOpen final, ending Del Potro’s 15-match winning streak.



➡️ https://t.co/XL0b3Stv2mpic.twitter.com/eEok2rsP8Q — ATP World Tour (@ATPWorldTour) March 30, 2018

وقال إيسنر بعد المباراة: "لم ألعب بهذا المستوى منذ وقت طويل جدا".

وأضاف الأمريكي الذي يملك 12 لقبا في سجله: "كانت أفضل مباراة لي في البطولة، أتحسن من مباراة إلى أخرى، إنه أمر رائع، وأنا مستعد للنهائي".

واعترف إيسنر قائلا: "كنت محظوظا بمواجهة دل بوترو الذي كان متعبا للغاية بعد أن لعب الكثير من المباريات في الأسابيع الأخيرة".

وسيلاقي إيسنر السابع عشر عالميا في المباراة النهائية، الأحد، الفائز من مباراة الألماني ألكسندر زفيريف الخامس عالميا والإسباني بابلو كارينيو بوستا التاسع عشر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

