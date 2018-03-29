رونالدو خارج حسابات ريال مدريد أمام لاس بالماس

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو لن يلعب مباراة فريقه ضد لاس بالماس، يوم السبت، لحساب الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت الصحيفة أن زيدان يريد إراحة هداف الفريق الملكي، قبل موقعة يوفنتوس، يوم 3 أبريل المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو، لا يفكر في القتال على لقب هداف الدوري الإسباني، الذي يبتعد في سباقه عن ليونيل ميسي، بثلاثة أهداف فقط، بعدما سجل 22 هدفا.

وشارك رونالدو في تدريبات ريال مدريد، اليوم الخميس، بصورة طبيعية، بعدما عاد من اللعب برفقة البرتغال، أمام مصر وهولندا.

وفي ذات الصدد، ذكرت صحيفة "آس" أن زيدان قد يريح بعض النجوم الآخرين، مثل سيرجيو راموس، وكيلور نافاس، ومارسيلو، وتوني كروس، وكاسيميرو، الذين شاركوا لمدة 180 دقيقة مع منتخبات بلادهم، ضمن الأجندة الدولية.

وأوضحت أنه حتى إذا تم استدعاء هؤلاء اللاعبين، فإنهم لن يشاركو في لقاء لاس بالماس، وهذا بالإضافة إلى إيسكو، الذي يعاني من مشاكل عضلية.

كما أبرزت الصحيفة أن داني كارفاخال، سيرتاح أيضا بسبب الإيقاف، بعدما نال البطاقة الصفراء الخامسة، أمام جيرونا، في الجولة الماضية.

المصدر: وكالات

فادي سيمير