شاهد النتيجة.. تمثال رونالدو والمحاولة الثانية

قام الفنان مانويل سانتوس الذي نحت التمثال المثير للجدل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عند الباب الرئيسي لمطار جزيرة ماديرا، بمحاولته الثانية بعد مرور عام على محاولته الأولى.

ووضع التمثال الجديد مكان التمثال القديم الذي تعرض عند الكشف عنه منذ عام لكثير من السخرية والجدل لعدم تطابق ملامح التمثال مع وجه اللاعب الوسيم.

وقال سانتوس في مقابلة تلفزيونية بمناسبة نصب التمثال الجديد:" لقد صنعت تمثالا ثانيا لكي يرى الناس أنني ليس ذلك الشخص كالذي وصفوني في وسائل الإعلام، بصراحة لقد أعجبني التمثال الأول لرونالدو، كنت فخورا به. حاليا أشعر بالقلق قليلا، ولكنه لا يذكر بالمقارنة للظروف التي مررت وعائلتي بها منذ عام".

إقرأ المزيد

وسلطت الأضواء لأول مرة على تمثال رونالدو النصفي المثير للجدل، في 29.03.2017 أثناء مراسم تغيير اسم مطار جزيرة ماديرا البرتغالية التي ترعرع فيها الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد والمنتخب البرتغالي، ليحمل اسم كريستيانو رونالدو.

المصدر: لينتا رو

أليكسي اسبر