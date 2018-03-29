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ميسي يعاود التدريبات مع برشلونة

الرياضة

ميسي يعاود التدريبات مع برشلونة
Reuters
ليونيل ميسي
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عاود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جزئيا تدريباته مع نادي برشلونة، الخميس، ليمنح جرعة ثقة للفريق الكتالوني المدعو لمواجهة روما الإيطالي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وغاب ميسي عن المباراتين الوديتين لمنتخب الأرجنتين ضد إيطاليا (2-0) الأسبوع الماضي وإسبانيا (1-6) الثلاثاء، مع تقارير عن معاناته من مشكلة عضلية.

وقال برشلونة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "شارك ميسي في تدريبات الفريق" لينضم بالتالي إلى كوكبة من اللاعبين الذين عادوا بعد المشاركة مع منتخباتهم الوطنية خلال فترة المباريات الودية الدولية.

ويتوقع برشلونة الذي لم يخسر في الدوري المحلي حتى الآن، ويتفوق في صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن منافسه المباشر أتلتيكو مدريد، ألا يخاطر مدرب النادي الكتالوني إرنستو فالفيردي بإشراك النجم الأرجنتيني (30 عاما) ضد إشبيلية السبت، ليكون في كامل جاهزيته لمواجهة ضيفه روما الإيطالي، في المباراة المقررة الأربعاء 4 أبريل.

وكان فالفيردي أعرب عن شعوره بـ "الهدوء" في ما يتعلق بالوضع الصحي لميسي، قائلا إنه "يعاني من مشكلة طفيفة لكننا نأمل ألا تكون خطيرة".

المصدر: أ ف ب

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