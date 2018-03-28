فابيو كابيلو يترك الدوري الصيني

أعلن نادي جيانغسو سونينغ الصيني لكرة القدم، الأربعاء، أن مدربه الإيطالي فابيو كابيلو ترك منصبه بعد 9 أشهر فقط على استلامه.

وأكد النادي في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعد استشارات ودية بين الطرفين، تم فسخ عقد فابيو كابيلو قبل انتهائه. كابيلو لم يعد مدربا لسونينغ أف سي".

وفشل المدرب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب الإنجليزي (71 عاما) والذي نفى أي اهتمام بمنصب تدريب منتخب بلاده إيطاليا الشاغر منذ إقالة جان بييرو فنتورا، في قيادة الفريق الصيني الذي يضم في صفوفه لاعب وسط تشلسي الإنجليزي السابق البرازيلي راميريش ومواطنه أليكس تيكسييرا، إلى التألق.

وبرحيل كابيلو يترك إيطالي آخر هو والتر ساباتيني منصبه منسقا فنيا لفرق مجموعة سونينغ. كان مكلفا بهذا المنصب مع سونينغ ولكن أيضا موازاة المهمة ذاتها في صفوف انتر ميلان، النادي الإيطالي الذي تملكه المجموعة الصينية الكبيرة.

ووفقا لوسائل الإعلام الرياضية الإيطالية، فقد أنهى ساباتيني وسونينغ العقد باتفاق متبادل، مشيرة إلى أن ساباتيني الذي عين في مايو 2017، أعرب عن أسفه للاستثمارات غير الكافية للمسؤولين الصينيين في انتر ميلان.

وكان كابيلو الذي درب أيضا ميلان ويوفنتوس وروما ومنتخب روسيا خلال مسيرته التدريبية الرائعة، انضم للإدارة الفنية للفريق الصيني في يونيو الماضي. وبحسب وسائل الإعلام، قدم له النادي صفقة لمدة 18 شهرا و10 ملايين يورو إعادة التوازن للفريق الذي كان يعاني قريبا من منطقة الهبوط.

لكن تحت قيادة كابيلو، أنهى فريق مدينة نانجين (شرق الصين) الموسم الماضي في المركز الثاني عشر المتواضع بين 16 فريقا، وهو المركز الذي يحتله هذا الموسم بعد 3 مراحل من فوز وخسارتين متتاليتين.

وأوضحت وسائل الإعلام الصينية أن رحيل كابيلو مرتبط أكثر بسوء التوافق مع المسؤولين خصوصا في مسألة الانتقالات أكثر من النتائج، مشيرة إلى أن الروماني كوسمين أولاريو مرشح لخلافته.

المصدر: أ ف ب