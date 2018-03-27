كل شيء

الخزري يقود تونس للفوز على كوستاريكا "وديا"

27 مارس 2018 | 20:27 GMT
الخزري يقود تونس للفوز على كوستاريكا "وديا"
انسخ الرابط https://ar.rt.com/k1cl
twitter@foottunisien

حقق منتخب تونس فوزا معنويا على كوستاريكا 1-0، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نيس بفرنسا، ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال روسيا 2018.

ويدين نسور قرطاج في هذا الفوز للاعبه المتألق وهبي الخزري الذي أحرز الهدف في (د.36).

وكان "نسور قرطاج" تغلبوا في مباراتهم الأولى على إيران بهدف نظيف أيضا يوم الجمعة الماضي.

وتلعب تونس في المونديال بمجموعة بلجيكا وبنما وإنجلترا، بينما تلعب كوستاريكا مع البرازيل وصربيا وسويسرا.

وفي مباراة أخرى، سجلت إيران هدفين في أول 19 دقيقة خلال فوزها 2-1 على الجزائر في مباراة ودية أقيمت بالنمسا.
سجل سردار أزمون ومهدي تاريمي هدفي إيران في (د.11 و19) وقلص فريق المدرب رابح ماجر الفارق في الشوط الثاني عبر المدافع فاروق شافعي في (د.56).

وكان منتخب الجزائر، الذي فشل في بلوغ النهائيات في روسيا، فاز 4-1 على تنزانيا يوم الخميس الماضي، ضمن استعداداته لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتنافس إيران في المجموعة الثانية بكأس العالم روسيا 2018 والتي تضم إسبانيا والبرتغال والمغرب.

المصدر: وكالات

فادي سيمير


 

مشهور في المجتمع
الخزري يقود تونس للفوز على كوستاريكا "وديا"
27 مارس 2018 | 20:27 GMT
فرنسا تتغلب على روسيا وديا استعدادا للمونديال (فيديو)
27 مارس 2018 | 17:55 GMT
ميسي: مونديال روسيا فرصتي الأخيرة
27 مارس 2018 | 16:39 GMT
اليابان تخسر وديا أمام أوكرانيا
27 مارس 2018 | 15:50 GMT
التشكيلة الأساسية لمواجهة روسيا وفرنسا
27 مارس 2018 | 15:05 GMT
شجاعي سعيد بالعودة للمنتخب الإيراني بعد المأزق الإسرائيلي
27 مارس 2018 | 12:37 GMT
صفقة دعاية تحرم إنجلترا من اللعب بكرة مونديال 2018
27 مارس 2018 | 11:55 GMT
مشجعون يقتحمون ملعب مباراة البرتغال وهولندا لمعانقة رونالدو (فيديو)
27 مارس 2018 | 09:56 GMT
انتقادات لصورة محمد صلاح على طائرة المنتخب المصري
27 مارس 2018 | 05:29 GMT
هولندا تقسو على البرتغال "وديا"
26 مارس 2018 | 21:06 GMT
سلسلة الأرقام المثيرة .. 80 يوما على انطلاق مونديال روسيا 2018
26 مارس 2018 | 19:48 GMT
سامباولي يؤكد جهوزية ميسي لمواجهة إسبانيا
26 مارس 2018 | 18:47 GMT
باب "الأسود الثلاثة" مفتوح للجميع بحسب ساوثغيت
26 مارس 2018 | 18:14 GMT
الأوروغواي تهزم ويلز وتتوج بكأس الصين الدولية
26 مارس 2018 | 15:14 GMT
تيتي يعترف بأن "سباعية" ألمانيا جرح لم يندمل
26 مارس 2018 | 14:50 GMT
البروفة الأخيرة للمنتخبات قبل إعلان قوائم اللاعبين المونديالية
26 مارس 2018 | 14:05 GMT
اتحاد الكرة المصري يكشف لـ"RT" طموح منتخب مصر في كأس العالم 2018
26 مارس 2018 | 08:43 GMT
الفيفا يشيد بتحضيرات فولغوغراد لمونديال 2018
25 مارس 2018 | 21:12 GMT
إرباك في منتخب إيران لاستدعاء لاعب خاض مباراة ضد فريق إسرائيلي
25 مارس 2018 | 20:09 GMT
السعودية.. تسيير رحلات خاصة بمونديال روسيا 2018
25 مارس 2018 | 18:46 GMT
الحارس البلجيكي كورتوا يغيب عن مواجهة السعودية
25 مارس 2018 | 17:51 GMT
أسطورة برشلونة لا يرى عائقا أمام انتقال نيمار إلى ريال مدريد
25 مارس 2018 | 16:01 GMT
الفيفا مرتاح لسير التحضيرات في ملعب نيجني نوفغورود
25 مارس 2018 | 14:35 GMT
المغرب يواجه أوزبكستان وديا استعدادا لمونديال روسيا
25 مارس 2018 | 13:23 GMT
مواجهة مرتقبة بين أحفاد الفراعنة والإغريق
25 مارس 2018 | 13:16 GMT
بوفون يرشح 4 منتخبات للتتويج بمونديال روسيا
25 مارس 2018 | 08:43 GMT
بالفيديو.. تشيلي تهزم السويد بهدف قاتل
24 مارس 2018 | 19:15 GMT
الشمشون الكوري يسقط أمام إيرلندا الشمالية.. (فيديو)
24 مارس 2018 | 16:54 GMT
افتتاح أول حديقة بمناسبة مونديال 2018 في سوتشي
24 مارس 2018 | 16:21 GMT
المكسيك تقسو على آيسلندا بثلاثية وديا
24 مارس 2018 | 14:37 GMT
بيرو تهزم كرواتيا .. فيديو
24 مارس 2018 | 12:55 GMT
لينغارد يقود إنجلترا لفوز صعب على هولندا
24 مارس 2018 | 08:37 GMT
فوز معنوي للمغرب على صربيا استعدادا لمونديال روسيا
24 مارس 2018 | 07:28 GMT
كولومبيا تقلب الطاولة على فرنسا في مباراة مثيرة (فيديو)
24 مارس 2018 | 07:03 GMT
شاهد.. أهداف مباراة ألمانيا وإسبانيا
23 مارس 2018 | 22:20 GMT
الأرجنتين تقهر إيطاليا.. (فيديو)
23 مارس 2018 | 22:09 GMT
بالفيديو.. رونالدو يرد التحية للفرعون محمد صلاح
23 مارس 2018 | 21:54 GMT
النرويج تروض الكنغر الأسترالي (فيديو)
23 مارس 2018 | 21:23 GMT
شاهد.. هدف محمد صلاح في شباك منتخب رونالدو
23 مارس 2018 | 21:14 GMT
ثلاثية برازيلية في شباك "لوجنيكي"
23 مارس 2018 | 21:04 GMT