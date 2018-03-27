الخزري يقود تونس للفوز على كوستاريكا "وديا"

حقق منتخب تونس فوزا معنويا على كوستاريكا 1-0، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نيس بفرنسا، ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال روسيا 2018.

ويدين نسور قرطاج في هذا الفوز للاعبه المتألق وهبي الخزري الذي أحرز الهدف في (د.36).

وكان "نسور قرطاج" تغلبوا في مباراتهم الأولى على إيران بهدف نظيف أيضا يوم الجمعة الماضي.

وتلعب تونس في المونديال بمجموعة بلجيكا وبنما وإنجلترا، بينما تلعب كوستاريكا مع البرازيل وصربيا وسويسرا.

وفي مباراة أخرى، سجلت إيران هدفين في أول 19 دقيقة خلال فوزها 2-1 على الجزائر في مباراة ودية أقيمت بالنمسا.

سجل سردار أزمون ومهدي تاريمي هدفي إيران في (د.11 و19) وقلص فريق المدرب رابح ماجر الفارق في الشوط الثاني عبر المدافع فاروق شافعي في (د.56).

وكان منتخب الجزائر، الذي فشل في بلوغ النهائيات في روسيا، فاز 4-1 على تنزانيا يوم الخميس الماضي، ضمن استعداداته لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتنافس إيران في المجموعة الثانية بكأس العالم روسيا 2018 والتي تضم إسبانيا والبرتغال والمغرب.

المصدر: وكالات

فادي سيمير



