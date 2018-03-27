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ميسي: مونديال روسيا فرصتي الأخيرة

27 مارس 2018 | 16:39 GMT
ميسي: مونديال روسيا فرصتي الأخيرة
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Алексей Филиппов / Sputnik

قال ساحر كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إن بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا الصيف القادم، هي "الفرصة الأخيرة" أمامه لإحراز اللقب العالمي.

وأوضح معشوق الجماهير الأرجنتينية قبل مباراة التانغو الودية اليوم الثلاثاء أمام مضيفه الإسباني في العاصمة مدريد، أن لاعبي الفريق لا يدينون للجماهير بأي شيء وإنما يدينون لأنفسهم بلقب كأس العالم.

وقال ميسي، في مقابلة مع شبكة "فوكس سبورتس": "ندين بهذا لأنفسنا، ولا ندين للجماهير بأي شيء، نقدم أقصى ما لدينا دائما. بلغنا ثلاث نهائيات ولم نوفق لأن الله لم يكن يريد نجاحنا فيها". في إشارة لخسارة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره التشيلي في نهائي نسختين متتاليتين ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) في 2015 و2016 إضافة لخسارة الفريق أمام ألمانيا في نهائي مونديال 2014 بالبرازيل.

وأضاف ميسي، الذي يحلم بالتتويج الأول له في بطولات كأس العالم : "نتعامل مع كأس العالم 2018 في روسيا كفرصة أخيرة، ونحتاج اللقب الآن أكثر من أي وقت آخر، بعد هذه النسخة، سيعتزل جيل مهم للكرة الأرجنتينية، وسيشهد الفريق تغييرات عديدة في صفوفه".

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ورغم هذا، اعترف ميسي بأن المنتخب الأرجنتيني الحالي ليس المرشح الأقوى للفوز باللقب.
وقال ميسي بهذا الصدد: "المنتخب الأرجنتيني مرشح دائما لأنه منتخب الأرجنتين، ولكن الحقيقة أنه في ظل الظروف التي يعيشها الفريق، لن يكون المنتخب الأرجنتيني الحالي المرشح الأقوى للفوز باللقب. أعتقد أن هناك منتخبات أفضل منا حاليا مثل إسبانيا والبرازيل وألمانيا وفرنسا".

ويخوض المنتخب الأرجنتيني، الفائز بلقب المونديال في نسختي 1978 و1986 الدور الأول للمونديال الروسي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات نيجيريا وكرواتيا وإيسلندا.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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