اليابان تخسر وديا أمام أوكرانيا

وجه المنتخب الأوكراني إنذارا جديدا لنظيره الياباني قبل أسابيع قليلة على بطولة كأس العالم 2018 وتغلب على محاربي الساموراي 2-1 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء.

وتأتي المباراة كاختبار أخير للمنتخب الياباني قبل إعلان مدربه البوسني وحيد خليلودزيتش القائمة الأولية للفريق استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم بروسيا 2018.

بادر المنتخب الأوكراني بهز الشباك عن طريق النيران الصديقة بعدما سجل الياباني ناوميتشي يويدا هدف التقدم في (د.21) فيما تعادل زميله تومواكي ماكينو لليابان في (د.41). وفي الشوط الثاني، سجل ألكسندر كارافييف هدف الفوز لأوكرانيا في (د.69).

وتمثل مباراة اليوم جرس إنذار جديد للمنتخب الياباني قبل خوض فعاليات المونديال الروسي لاسيما وأن الفريق سقط في فخ التعادل 1-1 مع منتخب مالي يوم الجمعة الماضي، في مباراة ودية أخرى استعدادا للمونديال.

المصدر: وكالات

فادي سيمير