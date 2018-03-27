ويليامز تطيح بحاملة لقب بطولة ميامي

ثأرت الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز، المصنفة ثامنة، من البريطانية جوانا كونتا وجردتها من لقب بطلة بطولة ميامي للتنس، بالفوز عليها 5-7 و6-1 و6-2 في الدور ثمن النهائي.

وتغلبت كونتا على فينوس في نصف نهائي نسخة العام الماضي في طريقها للفوز باللقب على حساب الدنماركية كارولين فوزنياكي، لكن الأمريكية البالغة من العمر 37 عاما تمكنت الاثنين من تحقيق فوزها الثالث تواليا على منافستها البريطانية (تغلبت عليها في الدور الرابع لبطولة روما ونصف نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي)، والرابع في سبع مواجهات بينهما.

She does it again!⁰@VenusesWilliams comes back and advances to @MiamiOpen quarterfinals!



Defeats defending champ Konta 5-7, 6-1, 6-2 pic.twitter.com/CkqYyvk0XK — WTA (@WTA) March 26, 2018

واحتاجت فينوس إلى ساعتين و19 دقيقة لحسم اللقاء، ومواصلة سعيها نحو إحراز لقبها الرابع في ميامي بعد أعوام 1998 و1999 و2001.

وتواجه فينوس في الدور ربع النهائي مواطنتها دانييل كولينز الفائزة على البورتوريكية مونيكا بويغ 3-6 و6-4 و6-2.

بدورها بلغت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا دور الثمانية بتغلبها على البولندية أغنيشكا رادفانسكا 6-2 و6-2.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر