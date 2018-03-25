أسطورة برشلونة لا يرى عائقا أمام انتقال نيمار إلى ريال مدريد

صرح الإسباني كارليس بويول، قائد فريق برشلونة السابق، بأنه لا يرى أي عائق أمام انتقال البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوف ريال مدريد، في الموسم المقبل.

وقال بويول، قلب دفاع برشلونة سابقا، في تصريحات لصحيفة "إستاداو - Estadao" الإسبانية: "أعتقد، أنه قد ينتقل إلى صفوف ريال مدريد ، وأنا لا أرى أي مشكلة في ذلك. إنه محترف. ولكن، أعتقد أنه سيواجه صعوبات في مغادرة باريس سان جيرمان، لأنهم أنفقوا الكثير من المال عليه".

Reuters

وأشار صخرة الدفاع الكتالوني سابقا، إلى أنه: "عند الحديث عن التقاليد، برشلونة وريال مدريد يشغلان مستوى مختلف عن جميع الأندية الأخرى. عليك أن تفكر بعناية قبل أن تغادر. ولكن هناك أندية جديدة غنية، تبحث عن لاعبين كبار وتشكل فرقا كبيرة".

يذكر أن أسطورة برشلونة الحالي أندرياس إنييستا صرح، في وقت سابق، بأنه لا يهتم بمستقبل نيمار.

وذكرت تقارير، في وقت سابق، أن نيمار يريد إبرام صفقة انتقاله من (PSG) إلى ريال مدريد، قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2018.

وانتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، صيف عام 2017، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بلغت 222 مليون يورو.

المصدر: "eurosport.ru"

نايف الكوردي