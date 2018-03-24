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بالفيديو.. تشيلي تهزم السويد بهدف قاتل

24 مارس 2018 | 19:15 GMT
بالفيديو.. تشيلي تهزم السويد بهدف قاتل
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Jonathan NACKSTRAND / AFP

انتزع منتخب تشيلي فوزا معنويا من نظيره السويدي، في الوقت القاتل من زمن اللقاء الودي الذي جمعهما، اليوم السبت، وذلك ضمن أجندة مباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). 

افتتح التشيلي أرتورو فيدال، نجم بايرن ميونيخ الألماني، التسجيل لبلاده، في الدقيقة 23، بتسديدة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء، أسكن الكرة في الزاوية اليسرى العليا، التي يسكنها "الشيطان".

ملاحظة.. لمشاهدة الهدف اضغط على الفيديو مرتين!

ورد المهاجم السويدي، أولا تويفونين، بهدف التعادل سريعا، بعد أقل من دقيقة واحدة من هدف تشيلي، عقب هجمة منسقة وجملة تكتيكية رائعة.

 ملاحظة.. لمشاهدة الهدف اضغط على الفيديو مرتين!

واقتنص المهاجم التشيلي ماركوس بولادوس هدف الفوز لمنتخب بلاده "La Roja"، في الوقت القاتل، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

يذكر أن منتخب السويد فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله إلى نهائيات كأس العالم 2018، على حساب نظيره الإيطالي، بفوزه عليه في الملحق الأوروبي، في حين فشل منتخب تشيلي، حامل لقب بطل "كوبا أمريكا"، بلوغ مونديال روسيا. 

وأوقعت قرعة نهائيات بطولة كأس العالم 2018، منتخب السويد في المجموعة السادسة  (F)، التي تضم أيضا منتخبات ألمانيا، المكسيك، وكوريا الجنوبية.

المصدر: "sportbox"

نايف الكوردي

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