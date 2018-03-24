بالفيديو.. تشيلي تهزم السويد بهدف قاتل

انتزع منتخب تشيلي فوزا معنويا من نظيره السويدي، في الوقت القاتل من زمن اللقاء الودي الذي جمعهما، اليوم السبت، وذلك ضمن أجندة مباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

افتتح التشيلي أرتورو فيدال، نجم بايرن ميونيخ الألماني، التسجيل لبلاده، في الدقيقة 23، بتسديدة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء، أسكن الكرة في الزاوية اليسرى العليا، التي يسكنها "الشيطان".

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ورد المهاجم السويدي، أولا تويفونين، بهدف التعادل سريعا، بعد أقل من دقيقة واحدة من هدف تشيلي، عقب هجمة منسقة وجملة تكتيكية رائعة.

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