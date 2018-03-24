المكسيك تقسو على آيسلندا بثلاثية وديا

تغلب المنتخب المكسيكي على نظيره الآيسلندي (3-0) في اللقاء الودي الذي أقيم اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات الفريقين لخوض غمار نهائيات مونديال روسيا 2018.

وافتتحت المكسيك باب التسجيل في الدقيقة (37)، بهدف من إمضاء ماركو فابيان، ثم ضاعف زميله ميغيل لايون النتيجة بحلول الدقيقة (65)، قبل أن يعود لايون ويسجل هدفه الشخصي الثاني له، والثالث لمنتخب بلاده، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتخوض المكسيك في الـ27 من الشهر الجاري مباراة إعدادية أخرى تجمعها بكرواتيا، بينما تلعب آيسلندا في نفس الموعد مع بيرو.

يذكر أن قرعة نهائيات بطولة كأس العالم روسيا 2018، وضعت المكسيك في المجموعة السادسة إلى جانب ألمانيا، والسويد، وكوريا الجنوبية، بينما ستتنافس آيسلندا في المجموعة الرابعة مع منتخبات الأرجنتين، وكرواتيا، ونيجيريا.

المصدر:RT

عمر بيكضاض