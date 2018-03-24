بيرو تهزم كرواتيا .. فيديو

فاجأ منتخب البيرو نظيره الكرواتي بفوزه عليه بهدفين نظيفين، في اللقاء الدولي الودي بكرة القدم، الذي جمعهما فجر اليوم السبت، وذلك ضمن تحضيراتهما لنهائيات كأس العالم 2018، في روسيا. وسجل ثنائية بيرو كل من المهاجمين أندري كاريلو وإديسون فلوريس، في الدقيقتين (12، 49) على الترتيب.

وأوقعت قرعة مونديال روسيا 2018، منتخب بيرو ضمن المجموعة الثالثة (C)، إلى جانب كل من فرنسا، الدنمارك، وأستراليا.

بينما سيلعب منتخب كرواتيا ضمن المجموعة الرابعة (D)، إلى جانب كل من الأرجنتين، وآيسلندا، ونيجيريا.

المصدر: "sportbox"

نايف الكوردي