لينغارد يقود إنجلترا لفوز صعب على هولندا

واصل المنتخب الإنجليزي لكرة القدم عروضه ونتائجه الرائعة تحت قيادة مدربه غاريث ساوثغيت، وحقق الفريق فوزا صعبا، بهدف دون رد، على مضيفه الهولندي في المباراة الودية التي أقيمت أمس.

ويدين منتخب "الأسود الثلاثة" بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيسي لينغارد، الذي سجل الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة (59).

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخب الإنجليزي لبطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا هذا الصيف، بينما يسعى المنتخب الهولندي لإعادة بناء الفريق بعد فشله في التأهل للمونديال الروسي.

ويعود منتخب "الأسود الثلاثة" إلى دياره الثلاثاء المقبل، من أجل خوض مباراة إعدادية أخرى وهذه المرة أمام منتخب إيطاليا.

المصدر:EUROGOAL

عمر بيكضاض