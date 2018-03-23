شاهد.. تونس تفسد سجل إيران

ألحق منتخب تونس الهزيمة الأولى بنظيره الإيراني، بعد 29 مباراة من دون أي هزيمة، وذلك في اللقاء الودي بكرة القدم، الذي جمعهما اليوم الجمعة، ضمن استعداداتهما لمونديال روسيا 2018.

وجاء هدف منتخب تونس "نسور قرطاج" بـ "نيران صديقة" سجله المدافع الإيراني ميلاد محمدي کشمرزي، خطأ في مرماه، بحلول الدقيقة 71 من عمر المباراة التي جمعتهما على الملعب الأولمبي برادس.

وأوقعت قرعة مونديال روسيا 2018، منتخب تونس ضمن المجموعة السابعة (G)، إلى جانب كل من بلجيكا، إنجلترا، وبنما.

بينما سيلعب منتخب إيران ضمن المجموعة الثانية (B)، إلى جانب كل من البرتغال، إسبانيا، والمغرب.

المصدر: RT

نايف الكوردي