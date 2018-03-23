شاهد.. هدف السعودية في مرمى أوكرانيا

رد المنتخب السعودي التحية لنظيره الأوكراني، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، بينهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن استعدادات الأخضر لنهائيات بطولة كأس العالم 2018، في روسيا.

وافتتح المهاجم الأوكراني أرتيوم كرافيتس التسجيل لمنتخب بلاده، في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

ورد عليه المهاجم السعودي فهد مساعد المولد بهدف التعادل سريعا، بعد مرور أربع دقائق فقط.

وسيلعب الأخضر السعودي في المجموعة الأولى (A) لمونديال روسيا 2018، إلى جانب كل من منتخب روسيا البلد المضيف للبطولة، ومصر، والأوروغواي. بينما فشلت أوكرانيا في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018.

المصدر: RT

نايف الكوردي