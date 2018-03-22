السلطان إبرا يرحل عن الشياطين الحمر .. فيديو

أعلن فريق مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، فسخ عقد مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وسط تقارير تتحدث عن توقيعه مع فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.

وقال اليونايتد في بيان له، عبر موقعه على الإنترنت: "مانشستر يونايتد يؤكد أنه وافق على إنهاء تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش بأثر فوري".

وأضاف: "يود كل من في النادي توجيه الشكر لزلاتان على إسهاماته مع الفريق منذ وصوله، ويتمنى له التوفيق في المستقبل".

وارتبط زلاتان إبراهيموفيتش (36 عاما)، هداف السويد التاريخي برصيد 62 هدفا في 116 مباراة دولية، بالانتقال إلى الولايات المتحدة.

واستهل السويدي مشواره في مسقط رأسه مع فريق مالمو عام 1999، ولعب في أياكس أمستردام ويوفنتوس وإنتر ميلان، وبرشلونة، وميلان، وباريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر قبل بداية الموسم الماضي.

وأحرز السلطان إبرا، 28 هدفا في جميع المسابقات خلال موسمه الأول مع الشياطين الحمر، قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة في الركبة الموسم الماضي، خلال مباراة ضد أندرلخت البلجيكي، في دور الثمانية للدوري الأوروبي.

وجدد مانشستر يونايتد، رغم إصابة إبرا، تعاقده معه حتى نهاية الموسم الجاري، وعاد للعب في نوفمبر الماضي، وكانت مباراته الأخيرة ضد بيرنلي، يوم 26 ديسمبر 2017، قبل أن يتعرض لإصابة أخرى.

المصدر: "رويترز"

نايف الكوردي