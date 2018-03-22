فيديو.. الجزائر تكتسح تنزانيا

حقق منتخب الجزائر فوزا عريضا على نظيره التنزاني (4-1)، في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما الخميس، وذلك في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وافتتح المهاجم الجزائري بغداد بو نجاح التسجيل لـ "محاربي الصحراء" مبكرا، في الدقيقة 13، وأدرك التنزاني شيزا كيشويا التعادل عند الدقيقة 20، وتقدم منتخب الجزائر من جديد بهدف جاء الهدف الثاني بـ "نيران صديقة" سجله شوماري كابومبي خطأ في مرماه، قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، وعزز الجزائري كارل مجاني تقدم بلاده بحلول الدقيقة 53، ومن ثم عاد بغداد بو نجاح ووقع على الهدف الشخصي الثاني له واختتم به رباعية بلاده.

وسيخوض المنتخب الجزائري مباراة ودية أخرى، يوم الثلاثاء المقبل، ضد نظيره الإيراني.

وتلعب الجزائر في مجموعة واحدة إلى جانب كل من توغو وغامبيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون العالم 2019.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي