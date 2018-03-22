الماتادور إنييستا يعلن موعد اعتزاله

أعلن الدولي الاسباني أندريس انييستا، صانع ألعب فريق برشلونة، اعتزاله دوليا، بعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، التي ستقام في روسيا خلال الفترة (14 يونيو و15 يوليو المقبلين).

وقال أندرياس انييستا في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية: "لن أتواجد في معسكر إسبانيا مرة أخرى بعد خوض نهائيات كأس العالم. أتمنى أن تكون آخر مباراة دولية لي في نهائي المونديال مع منتخب بلادي".

وأضاف النجم الإسباني: "الاعتزال لحظة لا يمكن لأي أحد أن يهرب منها، إنه أمر مفروغ منه، ولم أحدد بعد ما إن كنت سأدخل مجال التدريب أم لا".

ودافع أندرياس إنييستا (33 عاما) عن ألوان إسبانيا في 123 مباراة دولية، وسجل خلالها 13 هدفا، أبرزها هدف الفوز "الذهبي" الذي قاد به الماتادور إلى التتويج، أول مرة في تاريخه، بلقب بطل العالم في مونديال جنوب إفريقيا 2010، على حساب هولندا، كما ساهم في فوز بلاده في الفوز بلقب بطل كأس الأمم الأوروبية مرتين عامي (2008، و2012).

ويستعد أندرياس إنييستا الآن مع منتخب بلاده لخوض مباراتين وديتين أمام كل من ألمانيا والأرجنتين يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين، على التوالي.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي