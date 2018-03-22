ويلز تكتسح الصين بسداسية وديا

حقق المنتخب الويلزي لكرة القدم فوزا عريضا على مضيفه الصيني بسداسية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت اليوم في مدينة "نانجينغ".

وكان النفاثة غاريث بيل نجم المباراة بلا منازع بتسجيله ثلاثة أهداف، في الدقائق (3، 21 و62)، بينما أحرز سام فوكس ثنائية (38 و58)، وهاري ويلسون هدفا واحدا (45).

تجدر الإشارة إلى أن المنتخبين لن يشاركا في بطولة كأس العالم المقبلة بعدما فشلا في التأهل.

المصدر:RT

عمر بيكضاض