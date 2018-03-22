ما سر ارتداء ألمانيا الأبيض وإيطاليا الأزرق وهولندا البرتقالي؟

اعتادت جماهير كرة القدم رؤية معظم منتخبات الساحرة المستديرة ترتدي قمصانا بألوان منبثقة من علم بلادها، إلا أن 3 منتخبات عالمية تخالف هذه القاعدة.

وتأتي ألمانيا في مقدمة هذه المنتخبات، إذ يعتمد منتخب "المانشافت" على اللون الأبيض كزي رسمي، كما يعتمد الزي الأخضر كخيار ثاني، بينما علم ألمانيا يضم الأسود والأحمر والذهبي.

أما المنتخب الإيطالي، فيعتمد على اللون الأزرق وسمي بالمنتخب "الأزرق" (أزوري)، رغم أن هذا اللون لا يوجد في علم إيطاليا (الأخضر والأبيض والأحمر).

وهناك أيضا المنتخب الهولندي المشهور بـ"الطواحين البرتقالية" علما بأن علم بلاد الأراضي المنخفضة مكون من الأحمر، والأبيض، والأزرق.

وليست ألوان الأزياء "المخالفة" التي تعتمدها هذه المنتخبات الثلاثة منقطعة الصلة تماما عن حدث وطني أو تاريخي، فالمنتخب الألماني يرتدي الزي الأبيض لأن الاتحاد الألماني لكرة القدم تأسس عام 1900 حين كان الأبيض هو اللون الوطني للبلاد بين 1867 و1918، وهو علم الإمبراطورية الألمانية السابقة "بروسيا".

واعتماد الأخضر كزي احتياطي، جاء كنوع من عرفان بالجميل لمنتخب إيرلندا الذي كان أول فريق يدعو المنتخب الألماني لخوض مواجهة ودية عام 1951 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ويعتمد المنتخب الإيطالي على اللون الأزرق لأنه يرمز إلى شعار العائلة المالكة "سافوي" التي حكمت إيطاليا بين 1861 و1946.

ويعتمد المنتخب الهولندي بدوره على القميص البرتقالي تكريما للعائلة الهولندية "أورانج" (أي برتقال)، أحد فروع عائلة "ناسو" الأوروبية التي حكمت هولندا خلال عهود مختلفة من تاريخ البلاد.

المصدر: RT + وكالات

عمر بيكضاض