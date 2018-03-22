لفتة إنسانية من صلاح تجاه نجل شهيد في الجيش المصري

كشف الإعلامي معتز الدمرداش، أن نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح، قام بلفتة إنسانية رائعة تجاه نجل شهيد في الجيش المصري.

وأفاد الإعلامي المصري بأن صلاح أهدى القميص (التيشيرت) الخاص به، موقعا من كل نجوم منتخب الفراعنة، لـ"عمر" نجل الشهيد أحمد الشبراوي، استجابة لطلب الطفل.

محمد صلاح ولاعبو منتخب مصر يستجيبوا لطلب نجل الشهيد احمد الشبراوي ويهدونة تشيرت صلاح#أخر_النهار@22mosalahpic.twitter.com/aGqcjcga8l — Al Nahar TV (@AlNahar_TV) March 21, 2018

وأضاف الدمرداش خلال حلقة مساء الأربعاء من برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أنه خلال حلقة الاثنين التي استضاف فيها عمر، عبر الطفل عن حبه الشديد لصلاح، وتمنى مقابلته للحصول على قميصه وهو ما استجاب له الفرعون المصري.

المصدر: "مواقع مصرية + تويتر"