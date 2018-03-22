نجم سابق في ريال مدريد يشرد طفليه!

قالت باربارا تولير طليقة النجم السابق لمنتخب البرازيل ونادي ريال مدريد روبيرتو كارلوس، إنها تلقت إخطارا بإخلاء الشقة التي تقطن فيها مع طفليها.

وذكرت تولير: "يريد كارلوس أن يطرد طفليه إلى الشارع، ولما سألته لماذا يريد هذه الشقة قال لي إنه يجب عليه بيعها.. كم هذا مثير للاشمئزاز".

وكانت محكمة في ريو دي جانيرو قد أصدرت في أغسطس الماضي، حكما بحبس كارلوس لمدة ثلاثة أشهر بسبب تأخره في دفع نفقة ابنيه من زوجته السابقة تولير، إلا أنه تجنب العقوبة بعدما دفع مبلغا قدره 20 ألف دولار أمريكي لطفليه.

يذكر أن كارلوس، الحائز على لقب كأس العالم عام 2002، والذي دفع عن ألوان نادي ريال مدريد من 1996 حتى 2007، أصبح مؤخرا أبا للمرة التاسعة، بعد أن وضعت زوجته الحالية، ماريانا لوكون، طفلة تدعى ماريانا.

المصدر: gazeta.ru

عمر بيكضاض