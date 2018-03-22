قرعة أبطال إفريقيا تضع العرب في مجموعات متفاوتة الصعوبة

سحبت أمس الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وأسفرت عن وقوع الأندية العربية المشاركة في مجموعات متفاوتة الصعوبة.

وجاء النادي الأهلي المصري في المجموعة الأولى، رفقة فرق الترجي التونسي، وتاونشيب رولرز البوتسواني، وكامبالا سيتي الأوغندي، بينما ضمت المجموعة الثانية فريقين من الجزائر هما المولودية، ووفاق سطيف حامل لقب البطولة مرتين آخرهما كان في نسخة عام 2014، وجاء معهما كل من الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وأحد كبار القارة السمراء تيتي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية.

أما حامل اللقب في النسخة الماضية الوداد البيضاوي المغربي، فسيتنافس في المجموعة الثالثة إلى جانب صن داونز الجنوب إفريقي، وتوغو بورت التوغولي، وحورويا كوناكري الغيني.

وضمت المجموعة الرابعة الأخيرة فريقا عربيا وحيدا وهو النجم الساحل التونسي، وسيتنافس على حجز إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى دور ربع النهائي مع زيسكو يونايتد الزامبي، وأول أغسطس الأنغولي، ومبابان سوالوز السوازيلاندي.

المصدر: CAF

عمر بيكضاض