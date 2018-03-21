شاهد.. هدف مذهل بـ"ركلة العقرب"

أحرز مانويل شتيفلير هدفا رائعا بكعب القدم على طريقة "ركلة العقرب" في اللقاء الذي جمع فريقه ساند هاوزن بضيفه بوخوم الأحد الماضي، في المرحلة الـ27 من دوري الدرجة الثانية الألماني.

وتلقى شتيفلير كرة داخل منطقة الجزاء، لعبها مباشرة في مرمى بوخوم بتسديدة "ركلة العقرب"، واكتفى حارس الخصم بمشاهدة الكرة وهي تتهادى داخل مرماه.

ولم يجنب هذا الهدف الرائع نادي ساند هاوزن الخسارة بنتيجة (2-3).

وارتقى بوخوم بهذا الفوز إلى المركز الـ15 في سلم ترتيب دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، برصيد 34 نقطة، بينما بقي ساند هاوزن في المرتبة العاشرة بـ36 نقطة.

المصدر:sports.ru

عمر بيكضاض